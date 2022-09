“Luisa muere por una bacteria”: caso de la joven que cayó en alcantarilla

Frente a la situación, Belkis Montañez Peralta detalló que se emprenderán acciones judiciales en contra del centro asistencial debido las fallas que pudieron existir en el tratamiento médico de la joven fallecida.

“La verdad no nos han dado una explicación clara de lo que pasó, solo sabemos que ella se contaminó ahí, que esa bacteria fue de ahí del quirófano porque el desmejoramiento de ella fue después de la cirugía. Si ella hubiese tenido un una bacteria que cogió en el accidente lo más lógico era no operarla, pero en realidad no nos han dicho que pasó. Desde el principio todo fue negligencia de la clínica negándonos el servicio primeramente y hasta que no pagamos no la intervinieron. Porque la plata se les entregó al día siguiente del accidente y la vinieron a operar hasta el sábado”, mencionó la mujer.

Además de eso hizo énfasis en que hoy la clínica está cobrando una suma cercana a los 18 millones de pesos para que sus familiares puedan retirar el cadáver para darle cristiana sepultura.