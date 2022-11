Sujetos armados cometen millonario hurto y abigeato en finca de Galapa

Dijo Daniel que, de manera preliminar, en pérdidas la cifra supera los $50 millones.

Agregó que El Socorro sufrió otro hecho similar entre 2013 y 2014 cuando unos 10 animales fueron desmembrados de igual manera. “No pensamos que algo así me volviera a ocurrir, no sé qué vamos a tener que hacer con estas personas que hacen estas cosas. Para mantener una finca no es fácil como para que vengan a ocurrir este tipo de hechos”.

Finalmente, el hombre pidió a las autoridades que aumenten los patrullajes en la zona.