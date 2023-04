Niña muere ahogada tras caer en balde con agua en Soledad

Según contó la madre de la menor, los hechos ocurrieron en el barrio Terranova, segunda etapa, del municipio de Soledad. “Yo estaba cocinando y haciendo aseo, estaba en la terraza con mis hijas, pero entré para ver la comida y ellas quedaron jugando. Luego mi hija de tres años me dijo que mirara el balde, cuando miré mi hija pequeña ya estaba ahogada”, relató la mujer.

Continuó diciendo “no me dio chance de nada, fue un momentico que me descuidé y como tenía música puesta no escuché nada”, sostuvo la madre a las afuera del Instituto de Medicina Legal, donde esperaba el cuerpo de su hija.