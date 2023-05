“Me dijo que me amaba, se estaba como despidiendo”: madre de Dj asesinado

En ese momento de acuerdo a lo informado por la mujer, lo auxiliaron y trasladaron a un centro asistencial pero en medio del camino Yenfer no soportó las heridas y dio su último suspiro. “Cuando lo llevábamos en el carro, lo llevaba en mis piernas, en uno de esos momento Coco tomó un último suspiro y murió”, detalló la mujer.

De su muerte no quiere profundizar más, pese a que relató que era un hombre muy conocido y no tenía problemas con nadie: “Voy a dejar en manos de Dios todo, nada me va a devolver a mi hijo” , concluyó.

Recordemos que en este mismo caso falleció un hombre identificado como Jorge Armando Salgado y resultó herido Roger José Guerrero.