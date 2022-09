Piden esclarecimiento de los seis asesinatos en el barrio Las Flores

Jossimar Andrés Tapia Acuña fue uno de los sobrevivientes de la masacre. El joven, de 25 años, quien se dedica a la instalación de aires industriales, relató los momentos de miedo e incertidumbre que vivió estando en aquel establecimiento: “Esto es algo que me va a dejar marcado. Yo estaba en el estanco Donde Migue con mi hermano y tres primos más. Me senté mirando hacia la tienda que está frente del estadero y después comencé a escuchar los disparos. En ese momento corrí, pero sentí dos quemones en la pierna y fue cuando me desplomé en la Vía 40”.

El suceso, en el que seis personas fueron asesinadas y otras dos más resultaron lesionadas, pudo haber sido más trágico, pues según Josimar Andrés “el estanco estaba repleto de gente. Gracias a Dios mi hermano y mis primos no se vieron afectados”.

“Desde niño andaba con Edwin, de hecho nosotros teníamos un equipo y jugábamos juntos (...) él, que se dedicaba a cortar cabello, aprendió a ser barbero motilándonos a nosotros. A Henry también lo conocía desde hace un tiempo, pues él trabajaba en temas de comidas rápidas cerca de esta zona, yo conocí a su familia y me parecía una excelente persona, realmente me duele mucho lo que le sucedió”, expresó Jossimar.

El joven realizó un llamado a las autoridades para que se haga justicia y se esclarezcan los sucesos: “Es una tragedia y espero que no quede impune y se aclare lo que sucedió. Me dolió y me llenó de impotencia escuchar cómo asociaban a muchos de nosotros con bandas criminales, quisiera que se retractaran porque cinco de ellos (asesinados) eran personas perseverantes, responsables, sin problemas con nadie, y me parece injusto que los juzguen, incluso a mí, sin tener algún tipo de fundamento”.