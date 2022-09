Caso Las Flores: el paso a paso de los sicarios que mataron a 6 personas

En la mañana de ayer los familiares de Henry David Flórez Pallares, quien era chef y administrador de un restaurante en Barranquilla, rechazaron el señalamiento de las autoridades que vincularon a la víctima con una banda criminal.

Gina Flórez Pallares, hermana del hoy occiso, relató que la muerte de su hermano se dio luego de que este saliera a comprar una cerveza en el establecimiento.

“Henry salió temprano de su trabajo y a eso de las 7 de la noche se cambió, dejó el casco, el bolso, y se dirigió a la vía en donde está el estanco. Nunca me manifestó problemas con nadie, mi hermano no tiene antecedentes. Él no hacía parte de ninguna banda criminal, por eso pedimos que limpien su nombre”, precisó la mujer.

El hombre, quien vivía en Las Flores, no tenía anotaciones judiciales, y recibió impactos de bala en hombro derecho, tórax y antebrazo derecho.

Por otro lado, se supo que Edwin Yesid Cardoza Tapia, quien también era residente de dicho barrio, se dedicaba a la barbería. La también víctima mortal cumpliría 29 años el próximo 16 de septiembre. Sin embargo, todos los planes de celebración que tenía con su familia se truncaron por el ataque.

Su esposa, Jessica Morelo, contó: “Él simplemente estaba en el lugar equivocado, porque realmente era una persona muy querida. Nadie puede decir que tenía problemas con alguien, porque la verdad es que no los tenía”. A su vez, señaló que horas antes estuvo jugando fútbol, pero al caer la noche su único pecado fue caminar unos metros hasta el local para “tomarse una cerveza”.