Caso Las Flores: “el pecado de Edwin fue salir a tomarse una cerveza”

Para Morelo los hechos no son claros, debido a que desconoce cómo se ejecutó la masacre; sin embargo, explicó que llegaron “repartiendo bala”. “Eran las 10:00 de la noche cuando su único pecado fue ir cerca de su casa a tomarse su cerveza. Los manes llegaron haciendo disparos”.

Sobre los motivos que desencadenó la masacre los desconoce, pero solicitó a las autoridades las aclarar lo señalamientos sobre disputa entre bandas delincuenciales.

“Nadie puede decirte que tenía problemas con alguien, porque la verdad que no los tenía, tampoco antecedentes, ni vicios. Ninguno de los que estaban ahí eran nuestros amigos, simplemente eran conocidos del barrio donde nació y creció. No quiero que causen ningún daño a mis hijos. A las autoridades les pido que por favor aclaren que mi esposo no tenía nada que ver con ningún tipo de droga, ni alguna banda, que investiguen y se darán cuenta que no poseía antecedentes de ninguna clase”.

Edwin creció como barbero empírico, “con esta actividad nos sostenía a mí y a mis hijos, era el tercero de cuatro hermanos”.