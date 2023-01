“Iba a dormir y llamaron a dar la noticia”: padre de víctima en El Santuario

“Yo me disponía a acostarme a dormir cuando recibí la llamada de una hermana, en la que me dijo que habían matado a Ever en una tienda en El Santuario”, expresó el hombre.

Seguidamente, este dijo que salió a toda prisa de su casa, en Galapa, y tomó un taxi hasta la carrera 8 con calle 52, lugar del atentado.