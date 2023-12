“Sé que algún día podré ver al asesino de Margarita tras las rejas”

Sin lugar a dudas una madre nunca olvida a sus hijos; sin embargo, hay fechas que “remueven” las penas, tal y como lo es diciembre, mucho más porque para esta fecha ocurrió la “desgracia” de la familia Gómez Márquez.

“Tantos recuerdos, tanta nostalgia, mucho dolor en el corazón porque mi hija no está. Cuando un hijo muere, o sea, muere un padre, yo siempre lo he dicho, uno no sabe a dónde se le va el corazón, el alma, el espíritu, es un vacío impresionante que, pido mucho a Dios que lo llene, pero de verdad que esto es tan duro, tener otro diciembre más sin mi hija”, agregó la progenitora de la joven estudiante de administración de empresas.

El dolor que embarga a la señora Janeth es por partida doble. Ella no solo perdió a su hija, sino también a su nieta, a quien ni siquiera pudo alcanzar a cargar: “Mi Sarita estuviese para este tiempo cumpliendo un año y nueve meses, no le cambié un pañal, no la escuché llorar, que es la ilusión de toda abuela, cargar a sus nietos, atenderlos y eso no lo pude hacer. Esto es algo que duele, no pude decirle cuánto la quiero, expresarle mi amor. Y no está, no están ninguna de las dos, ni mi Sarita, ni mi Margarita”.