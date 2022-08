Caso Margarita Gómez: Fiscalía reconstruye ruta usada por el criminal

La progenitora de la víctima aseveró que el ente acusador no ha llegado a las instancias de esclarecimiento para emitir una orden de captura en contra del principal sospechoso, quien sería el padre de la bebé, de nombre Sara, que la mujer de 25 años llevaba en su vientre, y a quien sus familiares han señalado del crimen.

“Nunca ha habido una orden de captura ni nada por el estilo en contra del presunto asesino de mi hija, lo que le hicieron a él fue una simple entrevista, ni siquiera lo llamaron a indagatoria y ahora sigue libre. Desconocemos el paradero de esta persona. No hemos vuelto a hablar con él desde que estábamos buscando a mi niña, incluso, he escuchado que habría salido del país”, apuntó Márquez, pidiendo a su vez justicia y celeridad para que este atroz hecho no quede impune.