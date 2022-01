Fiscalía no nos dice nada: mamá sobre asesinato de su hija embarazada

En ese momento, el hermano de la joven aborda al interlocutor y le pregunta “¿por qué no la llamaste si te ibas a encontrar con ella?” A lo que el hombre le responde que él había venido a Barranquilla para verla y ella “lo dejó esperando”.

Luego, el hermano de Margarita le pregunta dónde se estaba quedando en la ciudad (ya que reside en Cartagena) y este le dice que se estaba hospedando en un hotel.

“Compañero te pido el favor de que trates de comunicarte con ella o con alguien más”, le ruega el pariente de la mujer al hombre, a lo que este explica que le había escrito, pero que no había recibido respuesta. Luego, añadió que la última vez que conversó con ella había sido como a las 6 de la tarde del mismo sábado.

“Yo le dije que llegaría como a las 8 de la noche, por los peajes y eso llegaría como a esa hora” dijo después el hombre al hermano, quien explica que fuera de eso ‘Beto’ no le dio mayores detalles.

Posteriormente, el hombre dice que había llamado a Margarita como a las 7 de la noche, a lo que el hermano de la joven increpa diciéndole que ¿por qué había dicho que no la había llamado y ahora decía que sí?

“Ella fue la que me llamó y me dijo que no le devolviera la llamada”, respondió el interlocutor y añade que se le hacía raro todo lo que estaba pasando. Luego le dijo a los parientes que seguramente otros amigos de ella debían saber dónde estaba.

Esa llamada, según la familia de la joven, fue la última conservación que sostuvieron con la única persona que podría dar razón de Margarita.