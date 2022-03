“Escuché el disparo y luego me dijeron que habían matado a mi hijo”

“Él Iba a tener 15 días en el centro de rehabilitación. Yo lo visité el primer fin de semana y luego se vino de allá. El jueves pasado llegó a mi casa y me dijo que iba a cambiar que no me preocupara, que él iba a poner de su parte e iba a trabajar”, señaló su progenitora, agregando que su hijo “dejó una niña de dos años y vive en Cartagena”.

Este ataque está siendo indagado por uniformados de policía judicial de la Metropolitana de Barranquilla, quienes se encuentran adelantando las pesquisas pertinentes para establecer a qué corresponde el hecho de sangre, y asimismo, dar con los responsables.

Además, que tenía dos anotaciones judiciales, una por lesiones y una por porte ilegal de armas con fechas de 2020.