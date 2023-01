“Yo le dije que no se llevara la moto y mire lo que pasó”

La mujer mencionó que “estaba durmiendo y, de un momento a otro, mi cuñada me despertó para avisarme que mi muchacho se había accidentado gravemente en Las Nieves”.

“Antes de yo acostarme me dijo que tenía hambre y que por eso iba a salir a comprar algo de comida en la calle, me dijo que iba a traerme a mí también y que iba a ir con un amigo a hacer el mandado”, comentó Dubis sobre la última vez que vio con vida a Miguel Ángel.

Este joven, de 23 años, se movilizaba en una moto con Daniel Rodríguez Ariza, de 22, quien también resultó muerto en el choque.

“Yo hice todo lo posible por educarlo, él era una buena persona, él era estudiado, pero a veces era terco y no me hacía caso. El día que iba a salir yo le dije que no se llevara la moto, que me la dejara, pero no me hizo caso, y mira lo que pasó”, señaló la madre.