Luis Caro se allana a los cargos por caso de abuso en el barrio El Golf

La mamá de la víctima aseguró que el procesado se allanó a los cargos y que el próximo 3 de noviembre el juez dictará la condena contra el hombre.

“Con gran satisfacción recibo la noticia, pues a pesar de que él aceptó los cargos no tendrá rebaja de pena significativa. Esta persona propuso al principio del proceso la aceptación de cargos con la condición de que le rebajaran la pena, pero al final no cumplió eso y cuando quiso dar ese paso ya el acuerdo no tenía ninguna validez”, señaló Pupo Tapias.

Indicó que aún desconocen la posible decisión del togado y destacó que el magistrado tiene en cuenta que Caro Pérez sería una persona reincidente en este delito, pues cabe recordar que al momento de su detención tenía cinco procesos por crímenes sexuales.