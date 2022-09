La mala hora de cinco inocentes en ataque armado de Las Flores

Y Dany De la Hoz, “también vecino mío”, tenía como costumbre llegar a escuchar música y a tomar cerveza, tal y como lo hizo la noche del domingo, horas antes de que se registrara el ataque.

Por su parte, Dionifer Padilla, primo y compadre de Dany De la Hoz, también habló acerca del joven, recordando el proceso que vivió durante su estancia en la empresa Tecnoglass, y dando detalles de algunas conversaciones que tuvieron con agentes de la Policía. “En Medicina Legal se nos acercaron agentes de la Policía de Bogotá a preguntarnos y saber lo que había sucedido, nuestra respuesta fue que le preguntaran a su comandante, quien había dado las declaraciones en donde decía las cosas malas que según hacía mi compadre”.

Asimismo, y con expresiones que resaltaban la impotencia que generaron las declaraciones de las autoridades, Padilla sostuvo: “Nosotros vamos a interponer una contrademanda al comandante para que se retracte de las declaraciones que dieron, pues queremos que limpien el nombre de Dani. Los abogados de Tecnoglass nos han ayudado mucho en el caso, para que se puedan esclarecer los hechos”.

A su vez, con gran orgullo relató cómo la lucha y la perseverancia eran cualidades que caracterizaban a su compadre, mismas que lo llevaron a conseguir el puesto laboral que mantuvo hasta el día del hecho de sangre.

“El año pasado se había graduado de la carrera en la que estaba becado, y en marzo de este año lo ascendieron a supervisor, solo llevaba tres meses en su nuevo cargo. “Llevaba 10 años laborando con la empresa, él habló con la fundación y le brindaron el 50 % de la beca, sus calificaciones eran tan excelentes que le brindaron el resto de la beca para que pudiese realizar sus estudios”.

Por último, con su voz rasgada y ojos llorosos, recordó a Dany y lo que este representaba para su familia. “Era mi primo y mi compadre, esto es algo que no sabemos cómo asimilar. Era padrino de mi hija y con mucha tristeza me preguntaba por qué Dios le había quitado a su padrino. A los 8 días realizaremos una eucaristía en su casa, pues cuando no estábamos en el estanco, ahí es donde hacíamos todas nuestras reuniones”.