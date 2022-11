Tres niñas a las que una bala les apagó la vida

“La Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana ofrecen una recompensa de hasta $50 millones a quien brinde información que permita dar con la captura de los responsables de los hechos en los que perdió la vida una menor de 14 años”, comunicó la Mebar.

Sumado a ello, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, repudió el hecho señalando que la muerte de Samara “nos pone a pensar que estamos muy lejos de sentirnos seguros en Colombia”.

Asimismo, mencionó: “Nos importa que la justicia impere, que la impunidad se acabe para que podamos vivir tranquilos, ya no queremos dar noticias como esta. Me rompe el corazón. La única realidad es que el colombiano, el barranquillero está sintiendo que no está viendo una gestión efectiva de la seguridad. Tenemos mucho que hacer y no lo estamos logrando porque de alguna manera no estamos trabajando”.

Finalmente, Pumarejo realizó un pedido a los entes de control. “Convocamos y les pedimos a los diferentes entes que gestionan la seguridad a que busquemos una salida, porque no estamos respondiendo el mandato que nos dio el pueblo”, apuntó.