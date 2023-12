La verdad sobre supuesta fiesta en oficina de Rama Judicial en Barranquilla

En su narración, la funcionara precisó además que estaba el 90% de la dirección, en cabeza de Carlos Hernando Guzmán Herrera. “Comimos, como es natural, todos pusimos de $10.000, reunimos la comida y al final de la jornada, a todas estas no entiendo por qué del escándalo por un baile, porque eso fue una fiesta aguada. En fin, se propone un brindis, que creo es lo que está generando la suspicacia. Pero no hay un solo video donde se muestra una persona en estado de alicoramiento, porque no existieron. Tan seguro estamos que no se estaba haciendo nada del otro mundo que la gente que participó los publicaron en sus redes sociales”.

Frente a la exposición pública, la funcionaria explicó que todo habría sido orquestado por un compañero de trabajo que, al parecer, desde hace un año busca llegar a un cargo de más nivel y, con las imágenes de la reunión, estaría tratando de hacer eco en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que castiguen a quien pretende reemplazar.

EL HERALDO también consultó a la alta instancia en la jurisdicción disciplinaria y desde allí señalaron que, de momento, no existe ninguna investigación en torno a la reunión de compañeros.