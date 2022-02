La investigación que le puso fin al ‘Abusador de la moto negra’

La mujer señaló que sintió “mucha paz” al conocer de la captura y que durante muchos días oró para que este sujeto saliera a la luz. “Pedía porque lo detuvieran. Me da mucha tranquilidad saber que él está siendo procesado, que pagará por lo que hizo”.

Asimismo, a nombre de su familia, finalizó pidiendo justicia, especialmente “por el caso de mi hija. También me pongo en el lugar de las demás familias, pido justicia por todas. A las autoridades, que esto no quede impune, a que no sea un caso del montón, a que agilicen el proceso”.

Por su parte, este medio conoció, con el avance de las investigaciones, nuevos detalles sobre Salcedo Arias.

Esta casa editorial pudo establecer que Gerson Enrique había sido judicializado por hurto calificado agravado en el 2021, el mismo delito por el que fue cobijado con una detención domiciliaria.

Es decir, el hombre, al parecer, violó la medida para salir a ‘laborar’ como mototaxista durante por lo menos seis meses, el tiempo en el que se registraron los abusos sexuales de los que lo señalan.