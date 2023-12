Los nueve meses de dolor de Samuel antes de su crimen

En medio del proceso de entrevistas con la Sijín, a Rossana le llegó un mensaje de Elio: “Te lo juro por Dios que no sé qué pasó, de repente entré en sí y ya tenía a Samuel en mis manos. Me fui caminando para donde mi mamá, pero no sé dónde estoy. ¿Qué te han dicho los médicos?. Perdóname, me quiero morir, no merezco vivir. Gracias por todo, por quererme, por amarme”.

Tales palabras, grabadas en unas cajas de texto dentro de una aplicación de celular, casi que emitiendo una sentencia propia de culpabilidad, fueron enviadas entre las 3:05 y las 4:00 de la madrugada del domingo.