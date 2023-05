La cruel historia de Luz que apagó su propia amiga

“Ella me dice que está en el parque con Sadith, la mujer de su primo, yo le digo que voy para Sahagún, que me salió un viaje para allá en el carro expreso. Ella me comenta que le avise cuando vaya a salir y ahí se cortó la llamada, luego salía desvío de llamada, eso fue lo último que alcanzó a decirme”, narró Jesús.

Luego, según el joven, le llegaron unos mensajes por WhatsApp, pero que no estaban completos: “Ya ahora estoy con otra amiga”. Otro decía: “Ahora voy para donde mi hermana”. “Por la forma de escribir de Luz, noté que algo pasaba”, afirmó.

“Llamé entonces a la pareja de Sadith, pero se iba a buzón. Mi cuñada llamó a Sadith y tampoco contestaba. Fui al hospital, a la clínica y a la Policía para que me ayudaran. Al rato me llamó una mujer y me dijo que habían encontrado a un cuerpo en Los Amarillos”, relató Jesús.

Ahora, desde su hogar, recordó que Sadith le escribía mucho a su mujer sobre el embarazo porque ella también publicaba en redes sociales que estaba embarazada de una niña.

Y es que en la red social Facebook Sadith publicó el pasado 13 de mayo, a las 9:30 de la mañana, una foto en estado de un aparente embarazo avanzado, mientras quien sería su pareja le daba un beso en el vientre, el pie de foto de la imagen de decía: “Gracias, Dios, por tus bendiciones, ya falta poco, hija, para que estés en los brazos de mamá, voy a ser la mamá más feliz”.