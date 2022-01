‘Kevin Cara Cortada’: El terror de las Villas de Soledad

“El proceso de ‘Kevin Cara Cortada’ comenzó solo con una denuncia, pero con el pasar de los días llegaron 15 víctimas más y el trabajo de campo y verificación que realizamos nos permitió individualizarlo y comenzar a estudiar todo su accionar criminal en parte del municipio de Soledad”, dijo un investigador del caso.

El policial aseguró que el soledeño, de 28 años, al parecer, llegaba a los negocios y exigía sumas económicas iniciales que iban desde $1 millón hasta los $5 millones, dependiendo cómo observaban los lujos del establecimiento comercial.

“Las personas que accedían a pagar las cuotas iniciales quedaban cancelando semanalmente de $100 mil a $200 mil para no ser víctimas de los ataque sicariales que prometían si se negaban a entregar el dinero”, reveló el agente de inteligencia.

Además, sostuvo que hubo comerciantes que se negaron a entregar las cuotas extorsivas y los hicieron salir del barrio.

“La situación comenzó a agudizarse cuando las familias que residían en el barrio y comerciantes comenzaron a irse, con el fin de no pagar el dinero que ‘los Rastrojos Costeños’ les estaban exigiendo. En una de las denuncias que recepcionamos se leen relatos donde las víctimas aseguraron que les decían: si usted no paga le levantamos su negocio a balazos y no nos importa si cae (muere) alguien, usted decide”, detalló.