Juzgado ordena libertad inmediata de Enilce López

Sobre el particular, EL HERALDO conoció que mediante auto de sustanciación No. 188 emitido este martes 7 de marzo por la representante del despacho se ordena “informar al Establecimiento Penitenciario y Carcelario ‘El Bosque’ de Barranquilla que los órganos o servidores públicos de la justicia penal ordinaria no le podrán proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, entre ellas la medida de aseguramiento privativa de la libertad de la procesada, con relación al proceso penal bajo el radicado número (13001…) del Juzgado 1ro Penal del Circuito Especializado de Cartagena”.

Por otro lado, en el mismo documento se le requirió al Inpec del (Establecimiento penitenciario y carcelario El Bosque), retirar de “forma Inmediata” el custodio que se encuentra en el lugar de domicilio de López Romero y realizar los trámites administrativos pertinentes en la base de datos “Sisipec Web”, para así dar cumplimiento a la suspensión de la pena otorgada.

Frente a estos dos conceptos se tiene que está basado en que el proceso penal llevado por el juzgado del circuito cartagenero, relacionado con un caso de homicidio, y que hoy es de competencia de la JEP.