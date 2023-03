Caso Omar Ladino: “Fiscalía no cumplió con carga argumentativa y probatoria”

Entre esas como realizar “interceptaciones de comunicaciones ilegales y un juez homólogo de Montería impartió legalidad a ello. Se realizaron búsquedas selectivas en base de datos sin control previo ni posterior, mantuvo en reserva ante el suscrito a la fuente o informante que dio origen a la investigación. No hubo reconocimiento en fila de personas por ningún denunciante o declarante que señalara al procesado como presunto responsable de las conductas punibles atribuidas. La fuente no identificada está plagada de prejuicios, preconceptos, subjetivismos palmarios en contra del sindicado, mostrando objetivamente una animadversión y distorsión de la imparcialidad en su relato y cimentó gran parte de su hipótesis con recortes de prensa siendo que ellos no es prueba idónea para demostrar sucesos acaecidos dentro de un proceso, ni dan fe de la ocurrencia de los hechos en ello contenidos sino simplemente la existencia de la noticia”

Y finalizó Sastoque con que “todo lo anterior conllevó a la compulsa de copias disciplinarias penales y respectivas”.