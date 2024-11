Como Andrés Felipe González Montero, de 28 años y vendedor de variedades de oficio, fue identificado el hombre que resultó muerto en la noche de este viernes 1 de noviembre en una incursión criminal en el barrio Centro de Soledad, en cercanía de los juzgados del municipio.

Testigos dijeron a las autoridades policiales que desconocidos que se desplazaban a bordo de un motocarro llegaron a eso de las 10:30 p. m. hasta la esquina de calle 21 con carrera 20, justo donde había un grupo de personas dialogando, y dispararon en más de diez oportunidades contra los presentes.

Producto del ataque, González Montero terminó muerto en el lugar. Mientras que Juan Andrés Giraldo Barceló, de 31 años, resultó lesionado y debió ser trasladado hasta las instalaciones de un centro asistencial.

La comunidad, alertada por lo sucedido, aseguraron a la Policía que los desconocidos habían lanzado un panfleto en el lugar, impreso en el que se manifestaba un supuesto “plan pistola” para quienes estuvieran en la calle después de 10:30 de la noche.

“Se les informa a la comunidad de los siguientes barrios que a partir de las 10:30 p. m. de la noche no queremos ver ninguna persona en la calle si no serán declarado objetivo militar. No queremos sapos, ni chismosos en los barrios”, se leyó en el impreso suministrado por la comunidad.

En el texto también se mencionaban los barrios La Bonga, Salsipuedes, 12 de octubre, Siete de agosto, San Antonio, El Bajito, La 13, Las Marías, Cabrera, El Centenario, Ferrocarril, Cruz de Mayo y La Pila, como zonas de supuesta vigilancia de ese supuesto “plan pistola”.

Las autoridades investigan el caso. La víctima fatal residía con su familia en el barrio Chachimbero.