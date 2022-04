Juan de Acosta: sitiado por “el rumor” de los pasos del Clan del Golfo

Cerca de la plaza central de Juan de Acosta está el corregimiento de Santa Verónica, allí los residentes y comerciantes dicen que han escuchado los ecos de la inseguridad, pero “esa no ha llegado hasta esta zona”.

Carolina, una turista chilena, comenta, sin afanes, que buscaron ese sitio por la alegría del departamento y la tranquilidad. “Llevo un mes viajando por Colombia, he pasado por muchos lugares y no he sentido violencia”, aseguró.

Los costeros aseguran que los confinamientos que produjo la pandemia a lo largo de 2020 permitieron que esta estructura criminal se asentara en esa zona del departamento. “El encierro de ese momento fue lo que permitió todo esto. Ellos aprovecharon que la gente estaba encerrada para meterse”, dijeron.