Jeanpier, el menor que sobrevivió 20 horas en el fondo de una alcantarilla

“Me entero estando en la casa, me corrió un escalofrío por todo el cuerpo y un vecino me convida para ir al Paso El Pueblo. En medio del nervio, me abrazan los agentes y me dicen que el niño apareció. Yo me arrodille en la camilla donde estaba mi hijo y le agarré sus manos”, narró Miguel Silvera, haciendo memoria de las tormentosas horas que vivió.

Fue necesario que los médicos le colocaran “reflectores para que entrara en calor”, tras detectarle hipotermia. “Sus manos y pies estaban deshollejados porque él duró 20 horas dentro del agua”, detalló.

Tras lo sucedido, las autoridades gubernamentales prometieron beneficiarlos con un predio legal y apto para habitar. “Ese manjol estaba a escasos cinco metros de la puerta de mi casa y nosotros por regla teníamos que pasar por ahí cuando salíamos”.

Dicho inmueble estaba sobre la orilla de un arroyo, y como es de imaginar cumplía unas condiciones precarias, que obligaba a la familia a verse en un ambiente de necesidades. Miguel Silvera, trabajaba como carromulero para conseguir la alimentación de su esposa Ana Arteta y sus sietes hijos.