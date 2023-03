Tras video de ‘Negro Ober’, Pumarejo pidió al Gobierno tomar medidas

En uno de los videos, el jefe de la estructura criminal ‘Rastrojos-Costeños’ arremete contra los comerciantes del Atlántico y de otras zonas del país, amenazándolos de muerte debido a las acciones en contra de su pareja.

“A mi mujer no la van a pegar por los actos míos, yo pago por mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada (…). Qué más le digo, pues se murió el fiscal Pecci (fiscal paraguayo asesinado en Barú) y ahora que no se muera cualquier fiscal en esta m*** (…) Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan la mujer o miramos cómo estamos o yo no sé (…) Que Dios me los bendiga grandemente, que me dé larga vida, mucha protección y que usen chaleco antibala”, expresa el detenido.