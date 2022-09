Asesinan a tiros a hombre en esquina del barrio Siete de Abril

La víctima no portaba documentación, por lo que no fue identificada. Pese a que la comunidad rodeó el cadáver para tratar de reconocerlo, tampoco fue posible que alguno lo hiciera. Ni siquiera un apodo apareció. “Parece que no vivía por aquí”, mencionó una de las personas que en ese momento llegó a mirar.

Posterior al hecho, la víctima del hecho de sangre fue trasladada hasta las instalaciones de Medicina Legal.