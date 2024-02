Incendio en Las Palmas: “la esperanza era que sobreviviera”, abuelo del niño

Otra vida se apagó en la familia Valega Mercado después del sorpresivo incendio que se presentó en su vivienda ubicada en la calle 36b con carrera 8b, del barrio Las Palmas, aquel jueves 1 de febrero del presente año.

La víctima fatal ahora, como lo informó EL HERALDO en exclusiva, es Joimel Samuel Valega Altamar, de 2 años, quien al igual que su papá Jorge Valega Mercado y su hermano mayor Joimer Valega Altamar, no lograron mantenerse con vida después de las llamas.

Ever Enrique Valega Ariza, abuelo del hoy occiso, habló con EL HERALDO sobre el estado emocional de la familia en estas últimas horas.

“Estamos sintiéndonos muy mal porque la esperanza era que mi nieto sobreviviera, pero bueno no se pudo”, afirmó a EL HERALDO con profunda melancolía.

Este medio de comunicación pudo conocer que el pequeño falleció por estar expuesto a una alta inhalación de gases, sin embargo esto aún no se lo han especificado bien a la familia, aunque es lo que infieren.

“No, los doctores no me han dicho nada porque no hablamos con ellos. Supone uno acá que fue por el humo”, explicó.

Ever Valega confirmó que su esposa Maribel Mercado Muñoz sigue en la clínica Campbell recuperándose satisfactoriamente, ya la bajaron a piso. Por su parte, a su nuera Melanie Paola Altamar Medina, madre de los niños fallecidos —y esposa del también fallecido Jorge Valega —, le fue dada de alta.

“Ella estuvo en el mismo hospital, pero ya salió. Lo que está es un poco atormentada y ahora más con la muerte del niño. Desde anoche está peor”, lamentó Ever.

“Yo lo que he hecho es darle fortaleza. Decirle que ya Dios lo decidió así, que nada más, hay que ir para adelante. Dios la bendiga”, agregó.

Todavía no hay claridad de cuándo serán los actos fúnebres de Joimel Samuel Valega Altamar, pues falta esperar que se dé la entrega de su cuerpo en Medicina Legal.

En lo que sí es enfático su abuelo es en que “se haga justicia” y las autoridades saquen a la luz los verdaderos motivos que provocaron el incendio aquella tarde en el barrio Las Palmas. “Que se haga justicia, que se aclaren las cosas”, mencionó.

La Policía Metropolitana insiste en su hipótesis de que las llamas en la carpintería fueron provocadas por un encendedor con el que jugaba uno de los niños. Algo que aún no es aceptado por los miembros de la familia implicada.

“No han dicho nada, pero tengo una desconfianza tremenda. Algo tuvieron que tirar ahí adentro. Una botella, alguna vaina. ¿Cómo se va a formar ese incendio así?, no puede ser. Yo le pido a la Fiscalía que investigue bien. Allá al frente hay cámaras. Yo estoy pensando en lo malo, porque uno no puede hacer más nada”, reveló Ever Valega en su tiempo a EL HERALDO.