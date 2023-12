“Abuelita, me muero”: el duro relato de una de las víctimas de incendio

"Mi abuelita, mi abuelita, me muero". Esas fueron las desgarradoras palabras de Edgar Junior Pacheco Nieto, de 25 años, cuando el 90% de su cuerpo se estaba quemando producto de las intensas llamas que consumieron gran parte de su vivienda en Soledad. Los hechos dejaron tres víctimas: su mamá (Marelvis Rocío); su hermano (Jesús Alberto Márquez Nieto) y Adalberto De Jesús Márquez Conrado, esposo de su madre.

Lea también: Incendio en casa de Soledad deja tercera víctima: muere hijo menor de pareja

En declaraciones a medios, Cielo Varela, abuela y madre de las víctimas, contó cómo fueron esos dramáticos momentos. Su casa queda a escasos metros de donde ocurrió el accidente, y allí los vecinos lograron llevar a sus nietos, mientras Marelvis intentaba salir como fuera de allí, pero no lo logró. Su pareja tampoco. Ambos murieron calcinados en la vivienda.

Jesús Alberto, de 16 años, falleció en la clínica producto de las graves heridas. Sufrió quemaduras en prácticamente todo su cuerpo. Ahora, Edgar Junior se debate entre la vida y la muerte, pues el 90% de su cuerpo está afectado.

La comunidad logró sacar a los hijos de Marelvis de la vivienda y los llevaron a la casa de su abuela. Allí, la señeora Cielo vio el dolor y sufrmiento de sus nietos. "Mi nieto me decía: 'mi abuelita, mi abuelita, me muero, mi abuelita, me muero, me muero, abuelita'", dijo entre lágrimas.

En contexto: Una de las víctimas de incendio en casa de Soledad era funcionaria de Air-e

Contó que la pareja de su hija intentó salir, pero murió en la terraza de la vivienda.

Los vecinos se encuentran consternados por lo ocurrido . Algunos afirman que el incendio se desató por un cortocircuito, pero por ahora las autoridades no han dado un reporte oficial.

Alrededor de las 3:45 de la mañana los bomberos lograron apagar el fuego y procedieron a notificar a la Policía sobre la ubicación de los cadáveres de las víctimas.