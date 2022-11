“No acepto los cargos, soy inocente, señoría”: coronel Patiño tras imputación

“No acepto los cargos, yo soy inocente, señoría”. De esa manera el coronel (R) Fredy Leonardo Patiño Patiño, ex comandante operativo de la Policía del Atlántico, manifestó durante la audiencia de imputación de cargos en su contra que no se allanaba al delito de acto sexual violento en circunstancias de agravación punitiva, mismo que le fue endilgado por el caso de abuso contra una patrullera adscrita a la Oficina de Planeación de esa seccional, por hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre de 2021.

La Fiscalía Segunda Local Caivas señaló durante la diligencia, llevada a cabo de manera virtual entre la mañana y el mediodía de este martes primero de noviembre, que el ahora imputado era responsable del suceso, en calidad de autor, registrado dentro de su oficina en el comando de Policía de Los Almendros de Soledad, en la noche de aquel viernes.

El ente acusador detalló que Patiño habría citado a la víctima al mencionado lugar para elaborar unas supuestas diapositivas. Cuando la uniformada se encontraba allí, proveniente de su vivienda, el hombre, según lo indicado, realizó conductas tipificadas en dicho delito.

Tras ello, la mujer fue llevada a la Clínica de la Policía, desde donde puso en conocimiento lo que había ocurrido a la autoridad competente.