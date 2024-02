Investigan muerte de hombre en operativo policial en La Playa

“Yo necesito que hagan las investigaciones para saber por qué tuvieron que accionar un arma si no había necesidad. Mis hermanos no estaban armados, ni con piedra como dicen que le habían partido la cara o que le habían dado con bolas de billar (al policía). Quiero realmente una investigación, que se haga justicia y también por las acciones de esta mujer que se llama Jenny Vanessa Pinilla”, comentó.

“Ella provocó esta acción y pueden investigar en el barrio. Ellos tenían mucha trifulca. Mi hermano prácticamente todo el tiempo vivía donde mi mamá. Ella era la que lo buscaba. Necesito que investiguen realmente qué fue lo que sucedió, los hechos, por lo que mi hermano hoy está muerto y que esto no se ha hecho público. Están diciendo que él atacó y no ha sido así. Nosotros no somos delincuentes, somos personas que trabajamos, apoyamos a nuestra Policía Nacional y nos extrañó mucho esta acción”, añadió Padilla.

“Respetamos a las autoridades y también a nuestro prójimo. ¿Por qué mi hermano hoy está muerto si no es un asesino?”, sentenció.

De Heider Giovanni Padilla Rojano se sabe que trabajaba en una farmacéutica.