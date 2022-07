“La historia que cuenta el hombre que estaba con él no concuerda”

La incertidumbre de la familia duró varias horas, pues una llamada en horas de la noche había alertado a los seres queridos de Carlos: “A mí me llamó la persona que estaba con él y me dijo que los balearon, que ambos quedaron heridos y fueron trasladados a la Clínica Campbell, entonces yo me puse como loco a llegar a todas las clínicas y en ninguna estaban, lo que se me hizo raro. Finalmente pregunté en el Hospital Universidad del Norte y me dijeron que allí se encontraba uno de los dos, y era el otro hombre”.

Según lo relatado por el familiar de la víctima mortal, el compañero de su hermano se sorprendió al verlo allí, como si aparentemente “ocultara algo”. Al parecer, esta persona tenía dos heridas de bala, una en el brazo y otra a la altura de la costilla.