“Cuando abrimos la puerta estaba el cuerpo de mi papá”

Breznew Choperena, hijo del hoy occiso, aún no sale del asombro de la forman tan cruel en que fue asesinado su padre: “Yo llegué al local y me puse hacer unos diseños, hace más de 12 años trabajaba con mi papá que era publicista. Él tenía que entregar unos llaveros a un cliente. Cuando llegué y realmente no noté nada extraño”, relató.

El familiar siguió trabajando y luego ingresó a la parte que dividía el negocio con el domicilio y al ingresar aparentemente todo estaba tranquilo. “Lo único de lo que me percaté fue que su cuarto tenía un candado de más, pero dije, esas son cosas de viejos, mi papá para que hace eso y me devolví al local”.