Herido a bala en junio del año pasado murió este sábado en Barranquilla

Como es habitual en el procedimiento médico, se dio un plazo de unos tres días para ver resultados y esperar si la fortaleza del cuerpo de Johan permitiría su recuperación.

No solo pasó una semana, fueron varias y además meses. Johan había quedado cuadripléjico, no volvió a ponerse en pie en los caso diez meses que sobrevivió después del atentado. Su familia no lo abandonó y siempre estuvieron a su lado, turnándose para brindarle ayuda efectiva y filial.

Sin embargo, a Johan no le alcanzaron sus fuerzas y en la madrugada de este sábado 16 de abril, en una clínica de la ciudad de Barranquilla a la que había sido remitido tras una crisis, se produjo su fallecimiento.

La familia Meza, de la que hacía parte el difunto, ha sido golpeada por la violencia severamente en los últimos años. Antes de Johan otro de los Meza, Dialdis Meza Aguilar, fue atacado a tiros y asesinado en la ciudad de Riohacha en noviembre de 2018.