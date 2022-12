Hombre muere tras ser arrollado por camioneta en Malambo

Fue la ropa que llevaba puesta Arrázola Flórez la que permitió que sus allegados lo reconocieran. “Él tenía una camisa de color azul con rallas, un pantalón y un bolso negro cruzado, lastimosamente así fue que nos enteramos”, agregó el familiar.

Asimismo, el allegado en nombre de la familia pidió que el hecho no se quede impune: “queremos que se haga justicia, eso no debió pasar, el conductor se dio a la huida y no sabemos nada, solo lo dejó ahí tirado y ya”; A su vez, manifestó que “las autoridades no se han comunicado con nosotros”.