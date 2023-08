“Me hacían pasar como amiga de Hernán Giraldo para entrar a la Modelo”

“En el año 2007 traen al señor Hernán Giraldo Serna para la Cárcel Modelo De Barranquilla y este señor me mandó razón que tenía que viajar a la ciudad de Barranquilla e ingresar a la cárcel La Modelo para seguir teniendo relaciones sexuales con él… Creo que fue en agosto o septiembre de 2007… la verdad ya había orden en la guardia para dejarme entrar, me llevaba su hijo Daniel Eduardo Giraldo Contreras, alias El Grillo. Él era quien me acompañaba a ingresar, no sé qué trato había pero me ingresaba… recuerdo que el día que entré eran como a las 8 de la noche y como a las 10 de la noche entró un grupo especial del INPEC a realizar una requisa en la cárcel y me tuvieron que sacar por la parte de atrás de la cárcel… ese día tuve relaciones con el señor Hernán Giraldo Serna en una habitación donde a él lo tenían recluido… después en el año 2007, no recuerdo el mes ingresé un día en horas de la noche como a las 8 pm, el personal de guardia del INPEC ya tenía orden de Hernán Giraldo Serna que me dejaran entrar, ese día tuve relaciones con el señor Hernán Giraldo Serna en una habitación donde a él lo tenían recluido y salí como a las 10 de la noche por la puerta principal. Ese día me llevó su hijo Daniel Giraldo Contreras y cuando salí me recogió en un vehículo y me llevó a un hotel para que pasara la noche, al día siguiente me regresé para Santa Marta en un bus interdepartamental, esa fue la última vez que yo estuve con el señor Hernán Giraldo Serna…”.

Esta fue la misma menor que afirmó que entraba al penal de Barranquilla como “amiga de Hernán Giraldo”.