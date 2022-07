“Me pidieron $20 millones para no matarme”: víctima de ‘los Costeños’

La zozobra no ha dejado vivir al hombre, quien aseguró que no puede ir al mercado: “La tienda se me está viniendo abajo, permanezco en el cuarto y he bajado seis kilos por todo lo que está pasando, mi hija no puede ir al colegio, incluso esos bandidos me describen como estoy vestido en el día cuando me asomo a la terraza, saben todo”.

La víctima denunció que un miembro de la Policía Metropolitana de Barranquilla le habría indicado que una solución a sus problemas sería irse, pero este señaló, que los 10 años que lleva en Barranquilla no le permiten ver esto como una opción palpable y real, pues lo “tiene todo acá”.