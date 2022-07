“Busquen bien al que me lo mató”: madre de vigilante asesinado en Soledad

"Cogí un carro y me fui de mi casa en La Luz hasta donde estaba él. Las autoridades no me dijeron nada, absolutamente nada hasta ahora, y la verdad es que yo no tengo ni idea, no se quién fue el que le hizo daño a mi hijo", señaló la mujer.

Sin embargo, De la Rosa dejó saber que ella, en su sentir de madre, notó a Michely extraño un par de veces.

"En muchas ocasiones lo vi bastante preocupado, pero nunca me dijo nada. Él llegaba riéndose y cuando le preguntaba que qué le pasaba me decía que era cansancio por el trabajo", explicó la mujer, asegurando que pese a lo que su hijo le mencionaba siempre, ella sabía que le estaba pasando algo: "Yo le decía que se cuidara, que tuviera cuidado por ahí".

Jacqueline pidió a las autoridades que investiguen lo que se esconde detrás del crimen de su hijo: "Busquen bien a quién me lo mató (...) averigüen a fondo lo que pasó".

A su vez, la madre de la víctima apuntó que "él vivía por ahí (Nuevo Éxito), dejó un niño de 11 años, era el mayor de seis hermanos, prácticamente trabajó toda su vida como vigilante".

Ante este caso se conoció que policía judicial llegó al lugar donde ocurrió el asesinato y recopiló relatos de testigos, así como otros elementos, para dar con los responsables y esclarecer este caso.