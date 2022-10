“El nieto menor la encontró tirada en el piso luego de escuchar disparos”

Así lo contó un allegado de la víctima mortal desde las instalaciones de Medicina Legal: “Ella estaba cuidando a sus tres nietos en su casa y les dio permiso para que se bañaran en la terraza con la lluvia. Al rato se escucharon disparos y la señora Biancolina salió a llamarlos y a resguardarlos”.

Los niños entraron a la casa, pero su abuela no volvió, no entró nuevamente. Por eso uno de los pequeños, el menor de 7 años, salió a buscarla y la encontró tirada en el suelo, no sabía qué le había pasado, pensó que se había caído, y su única reacción fue llorar.