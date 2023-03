“Ese día me salvé de milagro, recibí 20 puñaladas en todo el cuerpo”

Luego de eso, fue más detallista y señaló: “cuando él (Tovar García) llegó a la audiencia se me sentó al lado y al cabo de un rato pidió un permiso para entrar al baño, yo lo sentía a él como incómodo. Cuando regresó, se sentó.

Ya cuando la juez iba a tomar la decisión final del caso, me tomó por el brazo rápidamente, sacó el arma y empezó a pegarme puñaladas: primero fue en el pecho, yo gritaba. Como tenía una falda larga me enredé y caí junto al escritorio. La Juez se salió de la sala, pensé que a buscar ayuda y no fue así, yo quedé sola, mientras él seguía agrediéndome. Me dio casi 20 puñaladas, pensé que me mataría”, relató la mujer.

En ese momento, casi desangrada, recordó que escuchó voces a lo lejos: “Yo escuchaba a una señora que oraba, que clamaba por mí. Después escuché voces que decían que yo seguía viva, que me ayudaran. De inmediato me auxiliaron y trasladaron al Paso de La Manga. En el camino yo iba consciente. Luego me llevaron al Hospital Barraquilla y de allí por un gran tiempo no recordé mucho más”.