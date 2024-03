“El ciudadano debe saber que jueces, fiscales y los abogados se controlan”

R.

Lo de ser feliz siempre he aplicado la frase que “uno se hace su propia vida”.

Y depende de sus gustos y uno tiene que hacer lo que a uno lo hace sentir bien. Tengo el apoyo de mi familia, soy muy feliz con mi esposa, con mis hijas, y creo que todo eso ayuda para que uno tenga un necesario equilibrio, para poder cumplir su labor. Yo creo que uno, al final, independientemente de la labor que desempeñe, como abogado, como magistrado, como juez, como profesor, como litigante, debe cumplir una máxima: mi tío nos decía que “lo mejor que uno puede hacer en la vida es ser buena persona”. Entonces, mis raíces costeñas influyen en que me gusta cantar, me gusta estar tomando del pelo, cuando la situación lo permite, por supuesto.

Me desestresa la música, me encanta. La escucho cuando voy en el carro, los fines de semana. Y cuando tengo alguna situación que me genera estrés lo que hago es cantar. No soy gran cantante, ni tengo gran voz, pero eso me ayuda y me mantiene, como digo yo, en mi momento, bien. Me gustan los clásicos vallenatos, las poesías vallenatas, como las llamo. A mi esposa le dediqué muchos y le sigo dedicando y el que más me gusta es Venceremos, de Miguel Herrera, que dice: “Nuestro amor es tan grande como el universo… que no encuentro palabras para describirlo (…) Unidos ante el mundo, los dos venceremos… eso es a lo que tus padres les quiero decir… que es tan grande el amor que por ti yo siento…que hasta después de muerto volvería por ti…” Es una canción muy linda, poesía pura.