“A mi papá lo mataron por estar en el lugar equivocado”: Alma Saumeth

Sobre los móviles que derivaron el hecho de sangre no tienen indicios. Sin embargo, dejan todo manos de Dios para esclarezca el caso. “La Policía nos dijo que todo estaba en investigación, nos mencionaron que podría ser por extorsión, el diario vivir de la ciudad, pero no sabemos nada. No pedimos justicia porque mi viejito no va a revivir”, puntualizó.

Entre tanto, la Policía del Atlántico dispuso una unidad de investigadores para buscar a los responsables del hecho de sangre.

Cabe anotar que la semana anterior, las autoridades desarticularon la banda delincuencial ‘los Volqueteros’, dedicada al hurto de vehículos pesados en modalidad de atraco y a través del uso de sustancias somníferas en el Departamento.

Al parecer, estas personas solicitaban servicios de forma engañosa a conductores y propietarios de volquetas y maquinaria amarilla. Posteriormente, amenazaban a sus víctimas con armas de fuego dentro del vehículo para conducirlas a rutas desoladas, darles sustancias somníferas diluidas en agua y amordazarlas.

Una fuente de la Policía señaló que una de las líneas de investigación estaría encaminada a establecer si las víctimas del sábado habrían sido afectadas por la banda y, con sus testimonios, se consiguió detener a los implicados.