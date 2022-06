Gregory aún camina las calles del barrio donde habría asesinado a Yulissa

Los familiares de Yulissa se refirieron a una presunta “inoperancia” por parte de la Fiscalía. Indicaron que en una ocasión se acercaron al ente acusador y la manera en la que los atendieron fue en pocas palabras “pésima”.

Recordaron que tras la muerte pudieron conocer por medio de una amiga de la joven que ella en algún momento, frente a supuestos maltratos, no se animó a acercarse a denunciar, primero, por temor a represalias, y segundo, por desconfianza en el sistema.

Es de anotar que la Fiscalía, con la finalidad de que las víctimas de violencia intrafamiliar tuvieran una atención eficaz, pronta y oportuna, socializó la ruta para las denunciantes de este tipo de procesos que, según indicaron, son priorizados por ellos. Sin embargo, a pesar de que hubo una exposición, esta, de acuerdo con expertos, no trabaja como debería.

Dayana De la Rosa Carbonell, filósofa, feminista y docente de la Universidad del Atlántico, conversó con EL HERALDO en búsqueda de encontrar el porqué a las dudas sobre la aparente ineficacia al denunciar.

“Sin duda los canales son insuficientes porque las mujeres no sienten apoyo real, es decir, una mujer va, denuncia y lo que le entregan es un papel que dice –medida de protección, llamé a estos números–, pero esa no es una situación real de protección porque ese documento no funciona como un escudo para evitar que te entren las balas o los golpes. La mujer queda desprotegida y se va con ese escrito a su casa”, dijo la educadora.

De La Rosa Carbonell resaltó que “gracias a muchos estudios de género se sabe que gran cantidad de mujeres cuando llegan con ese papel se ven expuestas a entornos más agresivos (…) en ese tipo de casos las víctimas están solas y no hay quien pueda ejercer protección por ellas”.

La docente finalizó detallando que “de ahí viene la complejidad, muchas mujeres no denuncian por miedo, por vergüenza, por el qué dirán, por dependencia económica y otros factores culturales que están asociados a esa idea con la que se nos ha criado, de tener que soportarlo todo para que el hogar permanezca; en ese sentido, se han conocido casos en los que si el agresor todavía no ha golpeado a la víctima o no la ha matado en últimas, las autoridades no hacen nada, lo que nos indica que tienen que esperar que haya una víctima para poder actuar”.

EL HERALDO consultó a la Fiscalía seccional Atlántico sobre la investigación llevada a cabo por la muerte de Yulissa Corro Correa, pero hasta esta publicación no se obtuvo respuesta.