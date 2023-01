“Pruébate esas galletas, traban lindo”: Fiscalía revela audio de los Pikachú

En las grabaciones, que hicieron parte del material probatorio para que la Fiscalía imputara a los cinco supuestos integrantes, según su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; destinación ilícita de muebles o inmuebles; suministro a menor; y estímulo al uso ilícito.

A continuación el audio suministrado por el ente investigador:

Integrante de los Pikachú: “¿Qué pasa con los deditos? Los deditos son edición especial, no vuelven a salir más nunca. Nosotros siempre hacemos cosas especiales: postres de Napoleón, roscones de canela con weed, cosas así especiales, pero los que siempre tenemos son arequipes, galletas, brownies. Pruébate esas galletas trabajan full, yo me trabo con esas galletas, son lo más barato, yo te dejo un precio económico”.

Comprador: “Andaaaa…”

Integrante de los Pikachú: “Es lo que más se vende. Son prácticas, no se deñan, las galletas te las llevas pa’ una fiesta, reunión, te traban es rico”.

Comprador: ¿Pero si crees que puedas para hoy?

Integrante de los Pikachú: “Yo te llevo un par. ¿Cuántas necesitas?”.

Comprador: “¿Cuánto cuestan las galletas?”

Integrante de los Pikachú: “Las galletas valen 10, con el domicilio y todo 16, yo quiero que tu pruebes las galletas, traban lindo”.