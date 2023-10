Funcionarios del Inpec capturados: ‘presos’ en zonas de descanso de La Modelo

Luego de que EL HERALDO revelara detalles de la corrupción que se registran dentro de la Cárcel Modelo, se conocieron nuevas denuncias de situaciones irregulares en el tema de vigilancia.

En ese sentido, se supo que al parecer dentro del penal solo hay tres cámaras y que estas, supuestamente, solo transmiten imágenes en tiempo real, pero no quedan las grabaciones, lo que comprobaría lo dicho por una fuente del Inpec desde Bogotá sobre las fiestas que harían en el pabellón de Justicia y Paz: “Los reos de Justicia y Paz hacen celebraciones y cuando se pedían videos de cámara de seguridad no había nada. La persona encargada de cámaras dice que no encuentran absolutamente nada al día siguiente de que se alerta. Con todo ello, en los pasillos siempre ronda que meten botellas de whisky, pasteles de cumpleaños, y forman fiestas por lo alto”.

Asimismo, se pudo establecer que el dragoneante Jorge Salvador Daniells Buelvas, de 42 años, quien había sido capturado en flagrancia por el delito de hurto agravado, llegó nuevamente al centro carcelario hace aproximadamente un mes, y, con su uniforme, retomó labores como guardián.