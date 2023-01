El doloroso rastro de la violencia contra las mujeres

En esa línea, la abogada López subrayó el tema de las oportunidades: “A las mujeres no hay la posibilidad de tenerlas ocupadas, y no solamente en el punto de vista laboral, sino en los espacios que se deben generar en lo cotidiano, ellas, así como los jóvenes o como otra persona, ve la vida fácil y se vinculan en las actividades de microtráfico y otras actividades que no son legales, y allí es cuando quedan en un momento determinado entre el fuego”.

En el 2022, la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, a través de la estrategia de promoción de derechos, equidad de género y prevención de violencia, implementó medidas de prevención para la transformación de imaginarios y conductas que perpetúan las diferentes formas de violencias basadas en género. Destacó que en el marco de esta estrategia, 11.291 personas han sido sensibilizadas en derechos de las mujeres, equidad de género, prevención de violencia, violentómetro, rutas de atención, Ley 1257 y demás normas de protección como herramienta de prevención.

Sin embargo, López dio a conocer que para ella, y para el colectivo, hay un tema preocupante y del que poco se habla, que es la trata de personas: “Hay que visibilizarlo en el departamento, las campañas siguen siendo muy débiles, poco eficaces y por eso insistimos en que se abran las puertas de la Secretaría de la Mujer y del Distrito y del Departamento para que se fortalezcan acciones muchos más contundentes en el trabajo educativo, desde la educación”.