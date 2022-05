“Mi tía estaba inconsciente en la misma cama en la que él abusó de la niña”

El pariente sostuvo además que “mi tía era de amanecer tomando, así que dos cervezas no era para que la colocaran así, y ella no comió nada porque le dijo a mi primo que no quería (…) la Policía está investigando para saber qué fue lo que él le dio en la bebida”.

Tras lo ocurrido, a eso de las 8:00 de la mañana, llegó personal de la Sijín para inspeccionar la escena en la que la menor habría sido abusada y en busca de encontrar alguna sustancia que hubiera causado, supuestamente, la muerte de la mujer. Al entrar, los investigadores lograron ubicar varios envases de bebidas alcohólicas, así como otros artículos que estaban en diferentes partes de la casa, como prendas de vestir, que fueron recopilados como material probatorio.

A su vez, a la escena acudieron miembros del CTI de la Fiscalía especializados en delitos sexuales para adelantar las pesquisas que permitan esclarecer este caso. Por el momento se conoció que las autoridades continuarán en la búsqueda del sindicado para que responda, de ser culpable, por los delitos de feminicidio y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.