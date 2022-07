Feminicidio en Costa Hermosa: “asesinó a su esposa frente a su hija”

Por su parte, en conversación con este medio, Jorge Junco Paternina, hermano del aprehendido, dijo que “Hernando no era agresivo, era una persona calmada, correcta en todo, me extraña lo que pasó, todos quedamos en shock (...) a mí me llamó otro hermano y me dijo lo que había pasado y me vine corriendo para acá”.

De igual forma, el allegado mencionó que “yo conocía que últimamente estaba teniendo problemas, pero hasta estos extremos no creí que pudiera llegar”.

Sobre la víctima mortal trascendió que había regresado de un pueblo cercano a El Banco, Magdalena, de donde es oriunda, el pasado viernes, ya que estaba visitando a sus familiares. A su vez, que la pareja tenía dos hijos y que anteriormente habían estado al frente de una tienda en cercanías a su vivienda administrando la misma.