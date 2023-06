Familiares de víctimas del ‘Satánico’ empiezan a ver luz al final del túnel

Esta misma semana se llevó a cabo ante el Juzgado Único Especializado del Circuito de Barranquilla, en cabeza del togado Jorge Luis Torregrosa Monsalve, el proceso judicial contra Tomás Maldonado por la desaparición y muerte de Yadira Martínez Gutiérrez, ocurrida en el año 2002.

Este caso, bajo la antigua Ley 600, es el que mantiene tras las rejas a alias el Satánico, pues años atrás un juez de control de garantías alcanzó a conceder la libertad por vencimiento de términos a este dentro del proceso de Brenda Pájaro.

EL HERALDO estuvo presente en la diligencia del pasado jueves 1 de junio en el Centro de Servicios Judiciales y allí la Fiscalía presentó unos testigos ante el juez para demostrar la relación que sostenían víctima y victimario.

Al estrado pasaron una hermana de Martínez y el hijo de la fallecida, Carlos Ariza, quien se ratificó en lo que ya había expresado años atrás cuando fue detenido Tomás Maldonado por la muerte de Brenda.

En febrero de 2019, en medio de las audiencias preliminares contra el sujeto, Ariza lo reconoció cuando vio su rostro en televisión y en periódicos.

Pese a que Carlos denunció ante la Fiscalía la desaparición de su madre el 10 de octubre de 2002, con el tiempo la esperanza de hallarla con vida se desvaneció y, hasta hoy, su cuerpo no ha sido encontrado.

Para aquella época, según su relato, Yadira salió de su casa y, días después, Tomás Maldonado retornó diciendo que le mandaran ropa y dinero para ella, “que estaba bien”.

Ahora, según Ariza, se espera que el proceso avance sin tantas trabas y que el individuo sea condenado por el crimen de su madre y de hombres y mujeres que aparecen en un expediente de la Fiscalía.

“Yo sé que él (Satánico) no me va a entregar los restos de mi madre, pero quiero hacerle santa sepultura, quiero que lo sentencien por el delito de feminicidio sin rebaja de pena. Yo le pido las autoridades que no me defrauden que lo condenen sin rebaja de pena, para así yo tener tranquilidad y hacer un entierro simbólico de mi mamá”, manifestó Ariza a esta casa periodística.

En la diligencia, en la que asistió Maldonado de manera virtual, el togado Torregrosa intervino para dejarle claro al procesado que tenía una actitud “temeraria” al solicitar en múltiples ocasiones libertad condicional.

“El señor Tomás Maldonado no me ha dejado descansar con tanta solicitudes, con tantos requerimientos. Por ahora, si usted me pregunta a mí verbalmente le digo que no se la doy, primero porque no se la merece y segundo por temerario. Usted no está preso por mí, está preso por unas situaciones que la Fiscalía lo acusó”, dijo el juez, mirando hacia la pantalla donde lo escuchaba Maldonado desde la cárcel Modelo de Barranquilla.